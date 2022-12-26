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Süleyman Soylu: Uyuşturucuyla mücadelemiz her yönüyle devam ediyor

Süleyman Soylu: Uyuşturucuyla mücadelemiz her yönüyle devam ediyor

81 ilde ilk kez yapılan araç içi uyuşturucu kullanımı uygulamasında, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 bin 173 araca idari para cezası uygulandı.