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- Süleyman Soylu: Uyuşturucuyla mücadelemiz her yönüyle devam ediyor
Süleyman Soylu: Uyuşturucuyla mücadelemiz her yönüyle devam ediyor
81 ilde ilk kez yapılan araç içi uyuşturucu kullanımı uygulamasında, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 bin 173 araca idari para cezası uygulandı.
- 26.12.2022 - 14:05
- Güncelleme : 26.12.2022 - 14:32
Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.
Bu kapsamda yapılan operasyonlar başarılı şekilde sonuç veriyor.
Araç içi uyuşturucu kullanımı denetimi
Konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı, 81 ilde araç içi uyuşturucu kullanımının engellenmesi uygulamasıyla ilgili verileri paylaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk kez yapıldığını belirttiği uygulamada 3 bin 118 ekibin katıldığını, 9 bin 674 personel ve 114 narkotik dedektör köpeğinin görev aldığını açıkladı.
Ele geçirilenler
27 bin 707 araç kontrolünde, ele geçirilenler şu şekilde:
- 1 kilo 289 gram esrar
- 40 gram eroin
- 72 gram metamfetamin
- 54 gram sentetik kannobinoid
- 194 gram skunk
- 8 adet ecstasy
- 353 adet ve 375 ml sıvı sentetik ecza
- 1 adet captagon
- 2 adet uyuşturucu madde kullanımı aparatı
- 16 adet tabanca
- 2 adet tüfek
- 86 adet fişek
- 7 adet kesici delici alet
- 550 paket kaçak sigara
81 araç men edildi
142 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılırken 2 bin 173 araca da idari para cezası uygulandı.
81 araç da trafikten men edildi.