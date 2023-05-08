Süleyman Soylu ve Ahmet Şık seçim bölgesinde karşılaştı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun seçim çalışması yaptığı sırada TİP Milletvekili Ahmet Şık ile kaşılaştığı anlar kameralara yansıdı.

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Türkiye 6 gün sonra tarihi bir seçime gidecek.

Ülke genelinde sandık heyecanı var.

Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olan İstanbul'da da sahada adayların büyük bir kampanya çalışması var.

İstanbul 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çalışmalarına bugün Beşiktaş'ta devam etti.

Süleyman Soylu ve Ahmet Şık sahada karşılaştı

Kalabalık bir destekçi grubunu selamlayan ve seçim otobüsünden çocuklara oyuncak hediye eden Soylu, burada TİP Milletvekili Adayı Ahmet Şık'la karşılaştı.

TBMM oturumlarından, komisyon çalışmalarına her karşılaşmaları olay olan ikili arasında burada da uzaktan da olsa bir tartışma yaşandı.

Ahmet Şık, Soylu'ya "Yargılanacaksın" diye bağırdı.

Kısa süreliğine yaşanan gerginlik kameralara yansırken Süleyman Soylu'nun Ahmet Şık'ı işaret ederek konuştuğu görüldü.