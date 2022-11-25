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    Süleyman Soylu yaralı depremzedeleri ziyaret etti

    Gece saatlerinde yaşanan 5.9 şiddetindeki depremde eşya düşmesi ve çarpması sonucu yaralanan vatandaşların hastanedeki tedavileri sürüyor.
    • 25.11.2022 - 12:02
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    Süleyman Soylu yaralı depremzedeleri ziyaret etti

    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşanan 5.9'luk deprem, birçok çevre ilden hissedildi.

    Büyük korkuya neden olan afette yaralı sayısının 93 olduğu açıklandı.

    38 kişinin eşya düşmesi ve çarpması sonucu yaralandığı belirtildi.

    6 yaralının tedavisi sürüyor

    Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi olanlardan 32’si taburcu olurken biri yoğun bakımda olmak üzere 6 yaralının da tedavisi sürüyor.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afetin yaşandığı ilk günden itibaren olay yerinde  hasar tespit çalışmalarını yakından inceledi.

    Süleyman Soylu yaralı depremzedeleri ziyaret etti #1

    Yaralıları ziyaret etti

    DHA'nıan aktarımına göre; son olarak tedavileri süren depremzedeleri ziyaret eden Bakan Soylu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Öte yandan Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz tarafından yaralı depremzedelerin tedavi süreci ve genel durumları hakkında bilgi aldı.

    Süleyman Soylu yaralı depremzedeleri ziyaret etti #2

    Süleyman Soylu yaralı depremzedeleri ziyaret etti #3


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