Süleyman Soylu yaralı depremzedeleri ziyaret etti

Gece saatlerinde yaşanan 5.9 şiddetindeki depremde eşya düşmesi ve çarpması sonucu yaralanan vatandaşların hastanedeki tedavileri sürüyor.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşanan 5.9'luk deprem, birçok çevre ilden hissedildi.

Büyük korkuya neden olan afette yaralı sayısının 93 olduğu açıklandı.

38 kişinin eşya düşmesi ve çarpması sonucu yaralandığı belirtildi.

6 yaralının tedavisi sürüyor

Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi olanlardan 32’si taburcu olurken biri yoğun bakımda olmak üzere 6 yaralının da tedavisi sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afetin yaşandığı ilk günden itibaren olay yerinde hasar tespit çalışmalarını yakından inceledi.

Yaralıları ziyaret etti

DHA'nıan aktarımına göre; son olarak tedavileri süren depremzedeleri ziyaret eden Bakan Soylu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz tarafından yaralı depremzedelerin tedavi süreci ve genel durumları hakkında bilgi aldı.





