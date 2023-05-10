Süleyman Soylu, yargılama tehditlerine cevap verdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalefetin yargılayacağız tehditlerine "Demirden korkan trene mi biner" ifadeleriyle yanıt verdi.

ensonhaber.com

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak tarihi seçimler için son düzlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında büyük bir yarış var.

Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı, il il düzenlenen mitinglerle seçmenin oyunu istiyor.

AK Parti İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday gösterilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu süreçte seçim çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'u karış karış gezerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi için çalışan Bakan Soylu, YouTube'da Geri Sayım 3+1 kanalında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal, "Muhalefette size yönelik saldırgan tavır var. Yargılayacağız tehdidi var. Siz böyle bir şeyden endişe ediyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Demirden korkan trene mi biner ya.



Onların hepsi, mezarlıkta ıslık çalmak neyse onlar da onu yapıyor.



Bu bir Türkiye davasıdır. Hak davasıdır.



Bu davada ne kadar çok bu tip saldırıyla karşı karşıya kalırsanız, öteki dünyada o kadar rahat edersiniz.

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