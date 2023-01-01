İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla teröristlerden temizlenen Tendürek Dağı'nda kurulan üs bölgesinde görev yapan ekiplerle birlikte ateş başında girdi.

Türkiye'ye terörle mücadele kapsamında başlatılan operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

Doğu bölgesindeki dağları mesken eden teröristlere göz açtırmayan kahraman Türk askeri bölge bölge inlerine girerek birçok noktayı terörden temizledi.

Terörden temizlenen Van'ın Çaldıran ilçesi sınırlarındaki Tendürek Dağı üs bölgesi güvenli bölge oldu.

Jandarma ekipleriyle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam saatlerinde üs bölgesini ziyarete gitti.

Burada modüler üs bölgesinin açılışını yapan Bakan Soylu, görevli jandarmalarla da bir araya geldi.

Süleyman Soylu yeni yıla terörden temizlenen bölgede jandarmayla girdi ViDEO

Erdoğan telekonferansla bağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla hitap etmesinin ardından askerlerin de ailelerini arayarak yeni yıllarını tebrik eden Bakan Soylu, Tendürek Dağı'nın yıllar sonra terörden temizlendiğini belirterek, açılışını yaptıkları üs bölgesinde teknolojinin en geniş imkanlarının kullanıldığını söyledi.

"Dünyanın umudu olan bir Türkiye var"

Bakan Soylu, "Bundan tam 100 yıl önce yedi düvel, emperyalistler bu ülkeyi işgal etmeye kalkmışlardı. 'Ya istiklal ya izmihlal' diyen ecdadımız, Allah'a hamdolsun ki bize büyük bir miras bıraktılar. Onlara minnettarız ve müteşekkiriz. Bugün bize bıraktığı mirasla birlikte dünyanın umudu olan bir Anadolu, dünyanın umudu olan bir Türkiye var." dedi.

Bakan ateş başında şiir okudu

Yakılan ateşin başında beraberindekilerle zaman geçirip Necip Fazıl Kısakürek'in "Destan" şiirindeki "Çatla Sodom Gomore, patla Bizans ve Roma" mısrasını okuyan Bakan Soylu, yeni yılın ilk gününde ise jandarmalarla kahvaltı yapıp Ağrı Dağı’na karşı fotoğraf çektirdi.

Şırnak'a geçecek

İHA'nın haberine göre, Bakan Soylu’nun buradan Şırnak’a geçmesi bekleniyor.