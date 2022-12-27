Süleyman Soylu yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoride beğendiği fotoğrafları seçti. Soylu, haber kategorisindeki oyunu TOGG'dan yana kullandı.

Anadolu Ajansı'nın geleneksel yılın fotoğrafları oylaması başladı.

'Haber', 'yaşam' ve 'spor' kategorilerindeki 85 seçkin fotoğraf, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla tüm dünyada oylamaya açıldı.

2022'ye damga vuran olaylara ait fotoğraflar için yapılan oylamaa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Bakan Soylu, yurt içi ve yurt dışında çekilen 3 kategorideki fotoğrafları inceledi.

4 fotoğrafa oy verdi

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğrafını seçen Soylu, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" ve Hakan Burak Altunöz'ün "Sevinç dalgası", çevre-yaşam kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" adlı fotoğrafına oy verdi.

Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya kupası şampiyonluğunu seçti

Bakan Soylu oylamada, Türkiye ve dünyadan çok iyi fotoğraflar bulunduğunu dile getirerek, spor kategorisinde Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya kupası şampiyonluğunu anlatan karenin kendisini heyecanlandırdığını belirtti.

Trabzonspor'un şampiyonluk karesi beğenildi

Öte yandan Trabzonspor'un lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından deniz yoluyla Faroz Limanı'na geldiği anları gösteren fotoğrafları da oldukça beğendiğini söyledi.

"Dünyanın çözemediği bir sorunu masumiyetiyle ortaya koyuyor"

Çevre-yaşam kategorisinde, Filistin'de kılınan bayram namazı sırasında herkes secdeye eğilmişken bir çocuğun ayakta durduğu anın yer aldığı fotoğrafı seçtiğini belirten Soylu, "Bu fotoğraf, dünyanın çözemediği bir sorunu tekrar orada bütün masumiyetiyle ortaya koyuyor. Allah'a yalvarış, yakarış ve ona teslimiyet var." değerlendirmesini yaptı.

"TOGG bizim için bambaşka bir heyecan"

Soylu, haber kategorisinde de birçok mükemmel fotoğraf olduğunu ifade ederek, seçtiği "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafına ilişkin şunları söyledi:

"TOGG bizim için bambaşka bir heyecan. Bizden önceki nesiller için, bizden sonraki nesiller için, bizim için bambaşka bir heyecan. Tabii onun ilk çıkış anının fotoğrafı, hepimizin zihinlerinde ve belleklerinde. Bence çok iyi yakalamışlar, çok tebrik ediyorum. Dünyanın birçok yerinde, birçok fotoğrafla ve birçok olayla bizi buluşturuyor. Bu yılbaşı öncesi de geleneğimizi beraber yaşamış olduk. Bu fotoğrafları çeken arkadaşların her birini tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra nice böyle enstantaneler olur. Bazen bizi düşündürüyor, bazen hüzünlendiriyor, bazen gururumuzu okşuyor, bazen tanıtıyor, bunların hepsi var. Bu vesileyle Anadolu Ajansına teşekkürler."



