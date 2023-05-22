Süleyman Soylu’dan AK Parti teşkilatlarına uyarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 yıldır Türkiye’ye hizmet ettiğini söyleyen İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, “AK Parti teşkilatlarına ve belediyelerine söylüyorum. 7 gün boyunca tarihinin en büyük çalışmalarını yapmazlarsa, bu ülke üzerinde bir gram hakkımız varsa helal olmasın” dedi.

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Türkiye, 14 Mayıs seçimini geride bıraktı, şimdi tarihi bir ikinci tura hazırlanıyor.

28 Mayıs’ta sandığa gidecek olanlar ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçecek ya da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yeni bir yola girecek.

11 seçimdir yenilgi yüzü görmeyen milletin adamı, vatandaşlarının teveccühüne yine talip olduğunu söylüyor.

Rehavet uyarısı

“Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.” diyerek asrın projelerini hatırlatan Cumhurbaşkanı, dava arkadaşlarını özellikle rehavet konusunda uyarıyor.

24 TV’nin merakla izlenen programı “Arafta Sorular”a katılan İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da, aynı ikazları bu kez canlı yayında yaptı.

Esra Elönü’nün sorularını yanıtlayan Soylu, şunları söyledi:

"Eğer çalışmazlarsa, bir gram hakkımız varsa helal olmasın"

AK Parti teşkilatlarına ve belediyelerine söylüyorum. Tayyip Erdoğan, 25 yıldır bu ülkeye çalışıyor. 7 gün boyunca tarihinin en büyük çalışmalarını yapmazlarsa, bu ülke üzerinde bir gram hakkımız varsa helal olmasın. Çok net söylüyorum. 7 yıldır bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapıyorum. Yarın İçişleri Bakanlığım bitiyor, hayatıma milletvekili olarak devam edeceğim. Bundan da çok mutluyum. Ama vallahi billahi hakkım varsa helal etmem. Bizim arkadaşlarımızın her birinin bir gram uyumadan çalışmaları lazım. Bu sesim bugün 3-4 kez gidip geldi, biz bu vefayı ödemeliyiz.

"7 gün herkes işini gücünü bıraksın"