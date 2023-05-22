Türkiye, 14 Mayıs seçimini geride bıraktı, şimdi tarihi bir ikinci tura hazırlanıyor.
28 Mayıs’ta sandığa gidecek olanlar ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçecek ya da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yeni bir yola girecek.
11 seçimdir yenilgi yüzü görmeyen milletin adamı, vatandaşlarının teveccühüne yine talip olduğunu söylüyor.
Rehavet uyarısı
“Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.” diyerek asrın projelerini hatırlatan Cumhurbaşkanı, dava arkadaşlarını özellikle rehavet konusunda uyarıyor.
24 TV’nin merakla izlenen programı “Arafta Sorular”a katılan İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da, aynı ikazları bu kez canlı yayında yaptı.
Esra Elönü’nün sorularını yanıtlayan Soylu, şunları söyledi:
"Eğer çalışmazlarsa, bir gram hakkımız varsa helal olmasın"
AK Parti teşkilatlarına ve belediyelerine söylüyorum. Tayyip Erdoğan, 25 yıldır bu ülkeye çalışıyor. 7 gün boyunca tarihinin en büyük çalışmalarını yapmazlarsa, bu ülke üzerinde bir gram hakkımız varsa helal olmasın. Çok net söylüyorum. 7 yıldır bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapıyorum. Yarın İçişleri Bakanlığım bitiyor, hayatıma milletvekili olarak devam edeceğim. Bundan da çok mutluyum. Ama vallahi billahi hakkım varsa helal etmem. Bizim arkadaşlarımızın her birinin bir gram uyumadan çalışmaları lazım. Bu sesim bugün 3-4 kez gidip geldi, biz bu vefayı ödemeliyiz.
"7 gün herkes işini gücünü bıraksın"
Sadece kendimizinkini değil, ben dedemin, babamın vefasını ödemeliyim. Burada büyük işler yapıldı, büyük devrimler yerine getirildi. Seçimden sonra herkes otursun, 10 gün dinlensin ama bu 7 gün çalışmak zorundayız. Allah muhafaza… Bu çay memleketine gidenlere değil ama teşkilatlarıma söylerim, çalışmak zorundayız. Çalışanlar var, emeklerini gördüklerimiz var. Tayyip Erdoğan siz çalışın diyemeyebilir. Çünkü bu kendi seçimi. 7 gün herkes işini gücünü bıraksın, çalışınlar. Merak etmesinler bir şeyleri batmaz.