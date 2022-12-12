İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kumluca ilçesinde sel mağduru esnafları ziyaret etti.

Antalya'nın Finike ve Kumluca ilçelerinde dün öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak sonrası dereler taştı. Kent merkezine ulaşan sel, su baskınlarına yol açtı.

Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları, güvenli yerlerde kalmaları uyarısında bulunuldu.

Birçok evi su basıp araçlar zarar görürken, seralar ve dükkanlar da felaketten etkilendi.

Bakan Soylu afet bölgesinde

Bugün öğle saatlerinde helikopterle sel felaketinin yaşandığı Antalya'nın Kumluca ilçesine gelen İçişler Bakanı Süleyman Soylu, basın mensuplarına selin bilançosunu açıkladı.

Bakan Soylu, açıklama sonrasında Kumluca Kaymakamlığı binasında düzenlenen Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Sel mağduru esnafları ziyaret etti

Toplantının ardından iş yerlerini su basan esnafları ziyaret eden Soylu, esnaflarla sohbet edip taleplerini dinledi.

Süleyman Soylu'dan Antalya'daki sel mağduru esnafa ziyaret VİDEO