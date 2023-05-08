Süleyman Soylu’dan Büyük İstanbul Mitingi paylaşımı: Tarih yazdınız Büyük İstanbul Mitingi’ne katılanlara teşekkür eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Atatürk Havalimanı'nda 100 yılın sahiplenmesi... Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkan İstanbul’a, bu mitingi hazırlayan İstanbul teşkilatımıza, tüm dava arkadaşlarımıza teşekkürler! Tarih yazdınız…” dedi.

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Türkiye tarihinin en büyük mitinglerinden biri dün İstanbul’da yapıldı…

Yaklaşık 2 milyon kişi, Atatürk Havalimanı’na akın etti.

Binlerce kişi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yollara döküldü, ancak tıklım tıklım olan alana giremedi.

Muhteşem kalabalık...

1,5 saat boyunca İstanbullulara seslenen Erdoğan’ı, dünya konuştu.

Muhteşem kalabalık, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

İstanbul için önemli isimlerden biri olan milletvekili adayı Süleyman Soylu’dan da katılanlara, mitingi organize edenlere teşekkür geldi.

"Tarih yazdınız"

7 yıldır İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Soylu, Büyük İstanbul Mitingi'ne gösterilen teveccühten memnun kaldı.

Bir paylaşım yapan Bakan Soylu, “Atatürk Havalimanı'nda 100 yılın sahiplenmesi... Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkan İstanbul’a, bu mitingi hazırlayan İstanbul teşkilatımıza, tüm dava arkadaşlarımıza teşekkürler! Tarih yazdınız…” dedi.