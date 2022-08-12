İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un "CHP'li Belediyeleri soruşturmak için özel birim kuruldu" iddialarıyla ile ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’li belediyelerde incelemelerde bulunmak, sorunların tespit etmek ve halk ile görüşmek üzere geldikleri Tunceli’de basın toplantısı düzenlemişti.

Düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Torun, CHP’li belediyelerin denetlenmesi ve soruşturulması için İçişleri Bakanlığı bünyesinde özel bir birim oluşturulduğunu öne sürmüştü.

Bakan Soylu videoyla yanıt verdi

Bu açıklamaların ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP'li Belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu." iddialarıyla ile ilgili sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Süleyman Soylu'dan CHP'li Belediyeleri soruşturmak için özel birim kuruldu iddiasına yanıt

"Doğrular rakamlarıyla videoda"

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Devleti itibarsızlaştırmak, Denetimi etkisiz kılmak, Böylece yapanın yanına kar kalmasını sağlamak... Yalanlarla yanlışı örtmeye müsaade edilemez.

CHP'li Belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu. YALANI

Doğrular,rakamlarıyla videoda." paylaşımında bulundu.