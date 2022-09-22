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    Süleyman Soylu'dan Diyarbakır'daki asfalt serimi paylaşımı

    Diyarbakır'da 13 caddede gerçekleştirilen asfalt serimi son buldu. 160 ton asfaltın kullanıldığı çalışma hakkında Bakan Soylu ise "Medeniyetin yolu, Diyarbakır’dan geçer" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 12:46
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 13:04
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    Süleyman Soylu'dan Diyarbakır'daki asfalt serimi paylaşımı

    Kamu hizmetlerine son sürat devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu kez asfalt çalışması düzenledi.

    Bağlar ilçesindeki 13 caddede asfalt çalışması sona erdi.

    160 ton asfalt kullanılarak düzenlenen 13 caddenin açılışı da gerçekleşti.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise asfalt serimini Twitter hesabından paylaştı.

    "Medeniyetin yolu Diyarbakır'dan geçer"

    Süleyman Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

    "Medeniyetin yolu, Diyarbakır’dan geçer... Diyarbakır Büyükşehir Belediyemiz tarafından #Bağlar ilçesinde; 160.000 ton, 22,5 km sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Hemşehrilerimize ve Diyarbakır'ımıza hayırlı, uğurlu olsun..."

    Süleyman Soylu dan Diyarbakır daki asfalt serimi paylaşımı #1

    Süleyman Soylu dan Diyarbakır daki asfalt serimi paylaşımı #2

    Süleyman Soylu dan Diyarbakır daki asfalt serimi paylaşımı #3


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