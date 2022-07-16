Süleyman Soylu'dan dönüş yolu uyarısı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde sona doğru yaklaşılırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dönüş için yollara çıkan tatilcilere, resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaparak uyarılarda bulundu.

9 günlük kurban bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Ege ve Akdeniz kıyılarına akın etti.

İzmir, Muğla ve Antalya'daki sokaklarda adım atacak yer kalmazken sahiller ve eğlence mekanları da dolup taştı.

Öte yandan 18 Temmuz sabahı mesaiye başlayacak olan tatilcileri, dönüş telaşı sardı.

Trafik kazaları meydana geldi

Dönüş telaşının yanı sıra bayramda da ne yazık ki ölümlü trafik kazaları meydana geldi.

31 kişi yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayramın ilk gününden bu yana can kayıplarının bilançosunu açıklamış ve 31 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.





Ortalama can kaybı 15

Ülke geneli son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde; günlük ölümlü kaza ortalamasının 12, can kaybının da 15 olduğunu hatırlatan Süleyman Soylu, 2022’de bu sayıların oldukça azaldığı ifade etmişti.

Bakan Soylu'dan tatilcilere dönüş yolu uyarısı mesajı

Bakan Soylu, tatilin ilk gününden beri "Dikkatli olun" uyarısında bulunurken resmi Twitter hesabından dönüş yapan tatilciler için yeni bir uyarı mesajı yayımladı.

Mesajında "Lütfen dönüş yolunda da trafik kurallarına uyalım" diyen Süleyman Soylu, "Sağ salim dönüş için hep birlikte kurallara uyalım" ifadelerine yer verdi.

Sürücüler için öneriler

Uzun yol seyehati yapacak sürücüler için de dikkat edilmesi gereken kuralların bazıları sıraldık. İşte sürücüler için uzun yol tavsiyeleri;

Uzun yolda güvenli bir sürüş için yola dinlenerek sabah erken saatte çıkılmalı.

Uzun yolda 2 saatte bir ya da her 150 kilometrede 15 dakika mola verilmeli.

Takip mesafesinin korunmalı.

Hız limitlerine uyulmalı.

Emniyet kemeri takılmalı.

Aracın ilgili bakım ve kontrollerinin yaptırılmalı.

Araçta tüm yağ ve hidrolik bakımların yapılması gerekiyor

Frenlerin eşit tuttuğundan emin olunmalı.

Klimanın sorunsuz çalışması için kontrol edilmeli.

Soğutma sistemi elden geçirilmeli.

Silecek ve aynaların yapılmalı.

Akü kontrolü yapılıp, sağlıklı aydınlatma koşulları sağlanmalı.



