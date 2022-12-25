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    Süleyman Soylu'dan Fransa'ya PKK tepkisi: Besle kargayı oysun gözünü

    İçişleri Bakanı Soylu, Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan PKK sempatizanlarının eylemlerine ilişkin, "Okyanus ötesinin Avrupa’ya yeni terbiye yöntemi" dedi.
    • 25.12.2022 - 16:01
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 16:27
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    Süleyman Soylu'dan Fransa'ya PKK tepkisi: Besle kargayı oysun gözünü

    Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan gerginlik dünyanın gündemine oturdu.

    Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti.

    Olayın ardından terör örgütü PKK sempatizanları meydanlara çıkarak güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

    Meydanlarda taşkınlık çıkardılar

    Meydanlarda taşkınlık çıkaran grup, kaldırım taşlarıyla polis ekiplerine saldırdı.

    Aynı zamanda çevredeki iş yerlerine de büyük ölçüde maddi zarar verdi.

    Olayların ardından konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan paylaşım geldi.

    Süleyman Soylu, Paris'te terör sempatizanlarının eylemini paylaştı VİDEO

    "Besle kargayı oysun gözünü"

    Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Men dakka dukka “Çalma kapımı çalarlar kapını” Avrupa’da terörü şımartanların, destekleyenlerin ve besleyenlerin sınavı, Okyanus ötesinin Avrupa’ya yeni terbiye yöntemi. Pardon PKK/YPG terör örgütü mü idi? Besle kargayı oysun gözünü..."

    Süleyman Soylu dan Fransa ya PKK tepkisi: Besle kargayı oysun gözünü #1


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