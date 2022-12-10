Süleyman Soylu'dan HDP'ye: Hesap vereceksiniz

Bütçe görüşmeleri esnasında Süleyman Soylu'yu kürt düşmanlığı ile suçlayan Meral Danış Beştaş, "Kürt düşmanı, 10 yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDP'dir. Hesap vereceksiniz" yanıtını aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bütçe maratonu devam ediyor.

Maratonun strart verdiği ilk günlerde Meclis'te gerginlik başladı.

Bugüne damga vuran gerginlik ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş arasında yaşandı.

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, Süleyman Soylu'yu hedef alarak "Kürt düşmanı oldukları için bunlara cevap vereceğiz. Yolsuzluk sizin işiniz. Senden korkan senin gibi olsun. Terbiyeli ol, otur. Süleyman Soylu senden korkan senin gibi olsun" dedi.

"Kürt düşmanı 10 yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDP'dir"

Bunun üzerine kürsüye davet edilen Süleyman Soylu ise şu cümleleri kullandı;

"Hakaret ve iftira silsilesiyle karşı karşıya kaldık. Birincisi; Kürt düşmanı kimdir biliyor musunuz? 10 yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDP'dir. Hiç masum gibi bakma. Kimi kaçırdığını, kimi dağa gönderdiğini, annelerin sana nasıl bela okuduğunu herkes bilmektedir.

Süleyman Soylu'dan Meral Beştaş'a: Hesap vereceksiniz VİDEO



"Remziye Tosun PKK'nın kadrolu elemanıdır"

Cümlem şu; burada tülbent atan Remziye Tosun, sadece ve sadece PKK'nın kadrolu elemanıdır. Devletin bütün kayıtlarında böyledir. Aynı zamanda son 5 yılda bin 230'un üzerinde teslim olan PKK'lı var ve 'HDP bizi dağa gönderdi' dediler. Esas hesabı siz vereceksiniz."