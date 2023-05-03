Süleyman Soylu'dan İmamoğlu çiftinin Van mitingine tepki Van mitinginde terör örgütü elebaşı Öcalan lehine slogan atarak “Selo’ya özgürlük” diye bağıranlara, CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’nun destek verdiğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’nın zafer işaretini yapan Dilek İmamoğlu’na da tepki gösterdi.

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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte geçtiğimiz günlerde Van’daydı…

Özellikle HDP seçmeninin nabzını yoklamaya giden CHP’li siyasetçiler, düzenlenen mitingde tepki çeken görüntülere yer verdi.

Dilek İmamoğlu'ndan PKK'nın zafer işareti

10 binin üzerinde kişinin katıldığı mitingde PKK elebaşı Öcalan adına sloganlar atıldı, HDP bayrakları sallandı.

Bu da yetmedi, Dilek İmamoğlu eşiyle birlikte platforma geldiğinde PKK’nın zafer işaretini yaptı.

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu’nun gündeminde de o miting vardı.

CHP'lilere büyük tepki

Şişli’de seçim çalışmalarını yürüten Soylu, Kılıçdaroğlu ve ekibine eleştiriler yöneltti.

“Van’da bir miting oldu. Hem Bay Bay Kemal, hem Ekrem İmamoğlu hanımıyla birlikte katıldı. HDP bayrağı salladılar, PKK’nın yaptığı zafer işaretini yaptılar. Meydanda 11 bin kişi vardı, 11 bini de ‘Selo’ya özgürlük’ diye bağırdı.” diyen Bakan Soylu, ‘Recep Tayyip Erdoğan gitsin’ diyenleri hedef aldı.

"Allah muhafaza, bunlar iktidara gelirse ne yapacakları apaçık ortada"

Bakan Soylu, “HDP’liler ile kendi partililerini oraya topladılar. Yetmedi, ‘Dişe diş, kana kan Öcalan’ diye orada slogan attılar. Allah muhafaza, bunlar iktidara gelirse ne yapacakları apaçık ortadadır. Bir grup diyor ki Tayyip Erdoğan gitsin, Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelsin? Gelecekler belli. Çünkü Tayyip Erdoğan Türkiye’nin tam yüz yıllık altyapısını hazırladı, Türkiye’yi bağımsız bir ülke haline getirdi.” dedi.