İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Emniyet Teşkilatıyla ilgili suçlamalarına sert tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımında Emniyet Teşkilatı'nı uyuşturucu ticaretine göz yummakla suçladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun iftiralarının yanına bırakılmayacağını belirtti.

"Kılıçdaroğlu'nun Amerika’da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor." diyen Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: İftiralarını yanına bırakmayacağız VİDEO

"Yakışmadı"

"Aslı Baykal'ın istifasını hazmediği açık. Eşkıya takımının Yalova Mahkemesi baskını, ortalığa dökülen PKK, FETÖ, DHKP-C ittifakı, kayıp 8 saati, belediye yolsuzluklarını bunları örtmek için Türkiye Cumhuriyeti Devleti polisine, jandarmasına ve askerine 'uyuşturucu parasıyla cari açığı kapatıyorlar' iftirasını atması elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşına yakışmadı bırakın Genel Başkanlığı'nı..

"Suç duyurusunda bulunuyoruz, tazminat davası açıyoruz"

1: Hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz

2: Tazminat davası açıyoruz, hem şahsımız hem de kurumlarımız adına.

3: Eğer bu attığın iftiranın bir kuruşunu ispat etmezsen namertsin. Tabii namertliğin elbette ki kendisi açısından bir değeri varsa..

"İftiralarını yanına bırakmayacağız"

Anlaşılan o ki; Kılıçdaroğlu Türkiye Yüzyılı, Türkiye'nin arabası Togg'u, Türkiye'nin başarılarını heralde bu yıllardır uluslararası istihbarat örgütlerinin hemen hemen her dönem attığı iftiraları ve yalanları tekrar Türkiye'ye atarak gündemi değiştireceğini zannediyor..

Ama, yakanı bırakmayacağız! Yalanlarını yanına bırakmayacağız! İftiralarını yanına bırakmayacağız!"