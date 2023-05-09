Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Kuva-yi Milliye'de Apo mu var

Seçim çalışmalarına yönelik hummalı hazırlıklar yapılıyor.
Bu süreçte yurdun dört bir yanında miting heyecanı yaşanıyor.
Çalışmalara destek vererek büyük bir mücadele ortaya koyan isimlerden biri de İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu.
Bugün Fatih'te Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın düzenlediği kahvaltı etkinliğine katılan Bakan Soylu, burada önemli açıklamalarda bulundu.
"Kuva-yi Milliye'de Apo mu var?"
Burada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını da hedef alan Soylu, sert ifadelerle eleştirdi.
Soylu şu ifadeleri kullandı:
Diyor ki, ben Kuva-yi Milliye'nin kendisiyim. Hadi oradan be. Kuva-yi Milliye'de Selahattin Demirtaş mı var? Kuva-yi Milliye'de Apo mu var ? Kuva-yi Milliye'de PKK mı var? Kuva-yi Milliye'de FETÖ mü var? Yazıklar olsun her şeyi istismar ede ede gidiyorsun.