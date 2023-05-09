Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Kuva-yi Milliye'de Apo mu var İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, seçim çalışmalarını hız kesmeden ederek vatandaşlarla bir araya geliyor. Bugünkü Fatih durağında ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben Kuva-yi Milliye'nin kendisiyim." sözlerini eleştirdi.

AA & Ensonhaber

Seçim çalışmalarına yönelik hummalı hazırlıklar yapılıyor.

Bu süreçte yurdun dört bir yanında miting heyecanı yaşanıyor.

Çalışmalara destek vererek büyük bir mücadele ortaya koyan isimlerden biri de İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu.

Bugün Fatih'te Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın düzenlediği kahvaltı etkinliğine katılan Bakan Soylu, burada önemli açıklamalarda bulundu.

"Kuva-yi Milliye'de Apo mu var?"

Burada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını da hedef alan Soylu, sert ifadelerle eleştirdi.

Soylu şu ifadeleri kullandı: