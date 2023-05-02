Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na LGBT tepkisi: Bizim bir aile yapımız var İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’da katıldığı toplantıda, "Kemal Kılıçdaroğlu olarak billboardlarda yazmışsın. Demişsin ki, 'Cinsel yönelimin her türlüsünü kabul edeceğiz' demişsin. Bizi yıllardır yıkamadılar. Bizim güçlü bir aile yapımız var" dedi.

İHA

Seçime sayılı günler kaldı....

Son haftalarına giren seçim arenasında İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu da kampanyasına devam ediyor.

Bakan Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’da kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Gaziosmanpaşa'da katıldığı toplantıda konuşan Süleyman Soylu, muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

"Erkekle erkeğin, kadınla kadının evlenmesini istiyorlar"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

Kemal Kılıçdaroğlu olarak billboardlarda yazmışsın. Demişsin ki, 'cinsel yönelimin her türlüsünü kabul edeceğiz' demişsin. Erkekle erkeğin kadınla kadının evlenmesini Türkiye’ye getirmek istiyorlar.



Bizi yıllardır yıkamadılar. Bizim güçlü bir aile yapımız var. Sadece anne baba değil aile, anne babalar oluşuyor, dedesi, babaannesi, büyük nenesi, halası, teyzesi, hatta komşular oluyor. Biz mahalle olarak da bir aileyiz.

"3 yıldır genel başkan yardımcılarıyla CHP bütün bu hazırlıklarını yapıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için CHP’nin 3 yıldır çalışma yaptığını söyleyen Bakan Soylu, şöyle konuştu:

Tayyip Erdoğan gitsin diyenler kim gelsin diyor? FETÖ nereye gelecek? Devletin tekrar başına gelecek diyorlar. Tam 3 yıldır genel başkan yardımcılarıyla CHP bütün bu hazırlıklarını yapıyor. Tek tek Türkiye'yi dolaşıyor.



Merak etmeyin getireceğiz diyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler ne diyorlar? Yeşilköy Havalimanı'nı Amerikan şirketine verecekler. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler ne diyorlar?



Devletin jandarması, polisi, askeri, Mehmetçik'i Türk Silahlı Kuvvetleri uyuşturucu kaçakçılığı yapıyor şeklinde düşünceleri var.

"İlk bir aydan itibaren Amerika bana baskı yapmaya başladı"

Amerika’nın kendisine karşı baskı yaptığını söyleyen Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı: