Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun YSK iddiasına yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sn. Kılıçdaroğlu; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz MERNİS üzerinden YSK'ya veri aktarımının teknik detaylarını basın açıklamasıyla anlatacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Elimizdeki bilgiler Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) yok." sözleri gündeme geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, toplumdaki büyük bir yabancı kitlesinin oy kullanacağı söylentisinin asılsız olduğunu belirterek Sözcü'den Ruhat Mengi'ye verdiği röportajda, “Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Bakanlık kaynak istedi

İçişleri Bakanlığı, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin kaynağını sormuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, YSK'da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerektiği, aksi takdirde kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlıkça suç duyurusunda bulunulacağı bildirilen açıklamlarda bulunmuştu.

"YSK'ya veri aktarımının detayları anlatılacak"

Konuyla ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Süleyman Soylu, "Sn. Kılıçdaroğlu; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz MERNİS üzerinden YSK'ya veri aktarımının teknik detaylarını basın açıklamasıyla anlatacak. Belki bu açıklamayı okursanız seçim kütüklerinde nasıl bir uygulama yapıldığını öğrenir ve bu hataya tekrar düşmezsiniz." diyerek konuya değindi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Siyasette, konuşma şehveti ile bu durumlar yaşanabilir"

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun,

'Bizim elimizdeki seçmen bilgileri, Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde yok." ifadeleri, bugün genel başkan yardımcıları tarafından yalanlanamadığı için düzeltilmeye çalışıldı.

Bu, CHP açısından sevindirici bir gelişme olabilir, hepimiz insanız ve hata yapabiliriz!' ifadelerini kullandı.

Bazen siyasette, konuşma şehveti ve güç zehirlenmesi ile bu tür durumlar yaşanabilir. Bundan vazgeçmek de bir erdemdir. CHP Genel Başkan Yardımcıları, bugün yaptığı açıklama ile CHP Genel Başkanı'nın ifade ettiği sözlerin doğru olmadığını, yani kendilerinde YSK'dan daha fazla bilgi olmadığını net bir şekilde ortaya koymuş, ellerinde bulunan bilgilerin YSK'nın siyasi partiler ile paylaştığı seçmen kütüğü bilgisi analizi olduğunu, ifade etmeye çalışmışlardır.

"Kılıçdaroğlu özür dileseydi, halkımız özrünü kabul ederdi"

Aslında bu; 'Bizim Genel Başkanımız yanlış bir cümle söyledi ve biz bunu tevil ediyoruz, düzeltiyoruz.' demektir. Keşke bunu, kamuoyunda seçmen listeleri konusunda büyük bir iddia ile şaibe oluşturmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu yapmış olsaydı ve çağrımıza cevap verip, "özür" dileseydi. Halkımız bilgedir, inanıyoruz ki bu yanlışı mazur görür, özrünü kabul ederdi.

"Seçmen kütükleri siyasi partiler ile 2 kez paylaşılır"



Bu vesileyle Genel Başkanlarını düzeltme açıklaması yapan, CHP Genel Başkan Yardımcısı kardeşimize iki çift sözüm var:

Elbette Türkiye ilk kez seçime gitmiyor. YSK tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde seçmen kütükleri bir seçim döneminde seçime girmeye hak kazanan siyasi partiler ile 2 kez paylaşılır.

"CHP, böyle bir çalışmayı ilk kez yapıyor"



Siyasi partilere bu seçmen listesinin verilmesinin amacı kontrol etmeleri, varsa hataların düzeltilmesi ve seçim çalışmalarını yapabilmelerinin temini içindir.

Anlaşılıyor ki CHP, böyle bir çalışmayı ilk kez yapıyor. Elbetteki partiler seçmen kütükleri üzerinden analiz, günümüzün deyimiyle veri madenciliği yapabilirler.

Belki Genel Başkan Yardımcısı kardeşimiz eski uygulamayı bilmiyor olabilir; bugün siyasi partilerin genel merkezlerine verilen listeler biz gençlik kollarındayken, ilçe seçim kurulu tarafından seçime girmeye hak kazanan siyasi partilerin ilçe teşkilatlarına gönderilirdi. Yine her ilçe teşkilatı, aynı usulle bu çalışmaları yapardı.

Bunun yani sıra bütün seçimlerde seçmen listeleri askıya çıkar; muhtarlar, seçmenler ve siyasi partiler tarafından bu listeler kontrol edilir, adres yanlışlıkları vb. maddi hatalar varsa, düzeltilir.

"Kılıçdaroğlu, boyundan büyük laf etmiş"

Anlıyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu, boyundan büyük laf etmiş, partisi de bugün yaptığı açıklamayla usül bilmeyen Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için uğraşmıştır.

Sayın Kılıçdaroğlu;

Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğümüz MERNİS üzerinden YSK'ya veri aktarımının teknik detaylarını bir basın açıklamasıyla anlatacak.

Belki bu açıklamayı okursanız seçmen kütüklerinde nasıl bir uygulama yapıldığını öğrenir ve bu hataya tekrar düşmemiş olursunuz.

"Kılıçdaroğlu kendine oy dahi kullanamamıştı"

Hatırlayabildiğim kadarıyla bir zamanlar İBB adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, bu bilgiçliklerinden dolayı "Kağıttepe"de(!) kendine oy dahi kullanamamıştı."