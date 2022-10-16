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- Süleyman Soylu'dan maden işçilerinin ailelerine taziye ziyareti
Süleyman Soylu'dan maden işçilerinin ailelerine taziye ziyareti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Öner Yıldız, Rıdvan Acet ve Emrah Kaya'nın evlerine taziye ziyareti yaptı.
- 16.10.2022 - 06:12
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın meydana geldiği maden ocağında incelemelerde bulunduktan sonra, hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.
Bakan Soylu, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
Bakan Soylu ailelere taziye ziyaretinde bulundu
"Bartın Amasra'da yaşanan elim maden kazasında hayatını kaybeden hemşerilerimiz; Öner Yıldız'ın Kaleşah Mahallesi'ndeki, Rıdvan Acet'in Kazpınar Köyü'ndeki, Emrah Kaya'nın Kaman Köyü'ndeki evlerine taziye ziyaretinde bulunduk. Rabbim mekanlarını cennet, makamlarını âlî eylesin."