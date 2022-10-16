Petrol
91.46
-3.29%
Euro
18.0646
-0.45%
Dolar
18.5677
0.15%
Altın
982.33
-1.21%
Borsa
3627
2.07%
Bitcoin
361.230
-0.10%
BTXN Coin
9.64
0.31%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Süleyman Soylu'dan maden işçilerinin ailelerine taziye ziyareti

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Öner Yıldız, Rıdvan Acet ve Emrah Kaya'nın evlerine taziye ziyareti yaptı.
    • 16.10.2022 - 06:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Süleyman Soylu'dan maden işçilerinin ailelerine taziye ziyareti

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın meydana geldiği maden ocağında incelemelerde bulunduktan sonra, hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

    Bakan Soylu, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

    Bakan Soylu ailelere taziye ziyaretinde bulundu

    "Bartın Amasra'da yaşanan elim maden kazasında hayatını kaybeden hemşerilerimiz; Öner Yıldız'ın Kaleşah Mahallesi'ndeki, Rıdvan Acet'in Kazpınar Köyü'ndeki, Emrah Kaya'nın Kaman Köyü'ndeki evlerine taziye ziyaretinde bulunduk. Rabbim mekanlarını cennet, makamlarını âlî eylesin."

    Süleyman Soylu dan maden işçilerinin ailelerine taziye ziyareti #1

    Süleyman Soylu dan maden işçilerinin ailelerine taziye ziyareti #2

    Süleyman Soylu dan maden işçilerinin ailelerine taziye ziyareti #3


    Amerikan askerleri, Microsoft'un akıllı gözlükleri yüzünden rahatsızlandı
    Teknoloji

    Amerikan askerleri, Microsoft'un akıllı gözlükleri yüzünden rahatsızlandı

    Xavi Hernandez: Futbolcuyken çok daha fazla keyif alıyorsunuz
    Dünyadan futbol

    Xavi Hernandez: Futbolcuyken çok daha fazla keyif alıyorsunuz

    ABD'den Rusya'ya mühimmat sağlayanlara yaptırım uyarısı
    Ekonomi

    ABD'den Rusya'ya mühimmat sağlayanlara yaptırım uyarısı

    Görüş Bildir