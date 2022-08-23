Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katılan Bakan, mezunlara, "Göreve abdestli, Ayet-el Kürsi okuyarak çıkın" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuşma yaptı.

Süleyman Soylu, mezun olan jandarma astsubaylarına hitap ederek birkaç istekte bulundu.

"Allah rızası için abdestli, Ayet-el Kürsi ile çıkın"

Askerlere görevlerine abdestli başlamalarını söyleyen Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı;

"Benim sizden isteyeceğim bir tek şey var. Mesleğinizin hakkını verin. Görevinize çıkarken, Allah rızası için abdestli çıkın, Ayet-el Kürsilerle çıkın. Biliniz ki, Cenab-ı Allah sizin muhafızınızdır."

Süleyman Soylu'dan mezun jandarmalara göreve abdestli çıkın çağrısı ViDEO







"Gabar, Cudi, Ağrı, Van tertemiz olacak"

Bir diğer yandan, Bakan Soylu konuşması sırasında, hain teröristlerin Amanoslar, Karadeniz, Tendürek, Erzurum, Kars Çemçe-Madur'dan temizlendiğini belirtti.

İfadelerine devam eden Süleyman Soylu, "Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, inanıyoruz ki kahramanlarımız sayesinde Gabar, Cudi, Ağrı, Van tertemiz olacak." dedi.

"Milletin umudu güvenlik güçleri"

Mezun öğrencilerden, mesleklerinin hakkını vermesini isteyen Soylu, herhangi bir saldırıyla karşı karşıya kaldığı zaman milletin umudunun güvenlik güçleri olduğunu kaydetti.