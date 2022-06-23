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    Süleyman Soylu'dan muhalefetin 'uçak-helikopter yok' iddialarına tepki

    Süleyman Soylu'dan muhalefetin 'uçak-helikopter yok' iddialarına tepki

    Muhalefetin afetlerden yalan beyanlarla siyaset devşirdiğini belirterek tepki gösteren Süleyman Soylu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 11:43
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 12:23
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    Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

    An itibarıyla 45 helikopter, 12 uçak olmak üzere 57 hava aracı ve kara ekipleri, bölgede yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor

    Ancak yangınla mücadelede muhalefet kanadından gelen iddialar, kamuoyunun gündemine oturdu.

    Helikopter yok iddiası

    Geçtiğimiz gün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yangın söndürmede uçak ve ve helikopterlerin olmadığını iddia etmesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cevap verdi.

    Süleyman Soylu'dan muhalefetin 'uçak-helikopter yok' iddialarına tepki VİDEO

     

    "Nasıl karmaşıklık çıkarırız anlayışındalar"

    Muhalefetin; depremde, selde ve yangında hem aynı beyanlarda bulunduğunu belirten Bakan Soylu, "Buralardan hiçbir zaman siyaset devşirmedik. Dervşirenlere de gerekli cevabı verdik. Sele gideriz, yanlış bilgilerle vatandaşımız yanıltmaya, meseleye yardımcı olmaktan ziyade, acaba bu meselede nasıl bir karmaşıklık ve kaos oluşturabiliriz anlayışıyla karşı karşıyayız.

    "Depremde çadır önünde çadır yok, yangında helikopter uçarken helikopter yok..."

    Depreme gideriz, çadırın önünde çadır yok diye beyanlarda bulunurlar. Burada helikopter uçarken helikopter yok diye beyan edenlerin vazifesinin ne olduğunu bilmiyorum. Hepimiz bu ülkenin evladıyız." ifadelerini kullandı.

    Süleyman Soylu dan muhalefetin uçak-helikopter yok iddialarına tepki #1

    Kılıçdaroğlu'nun çadır yok iddiası

    Hatırlanacağı üzere Elazığ’daki depremde Kızılay çadırına girip ve önünde basın açıklaması yapan  CHP Lideri Kılıçdaroğlu, grup toplantısında “Deprem bölgesine gittim, bir tane Kızılay çadırı görmedim.” demişti.

    Süleyman Soylu dan muhalefetin uçak-helikopter yok iddialarına tepki #2

    Kılıçdaroğlu'ndan yangın bölgesinde uçak ve helikopter vaadi

    Süleyman Soylu dan muhalefetin uçak-helikopter yok iddialarına tepki #3


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