Süleyman Soylu’dan polislere: Çocuklarımızın emaneti sizdedir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemizin geleceğinin emaneti sizdedir. Gelecek nesillerimizin emaneti sizdedir. Bu ülkeye, yarınlara umutla bakan çocuklarımızın emaneti sizdedir" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Siz, dünyanın en iyi polis teşkilatısınız. Sizlere çok güveniyoruz... İnanıyoruz ki, dünyanın en huzurlu ve en güvenli şehirlerinin emaneti sizdedir. Türkiye Yüzyılı'nın emaneti sizdedir. Ülkemizin geleceğinin emaneti sizdedir. Gelecek nesillerimizin emaneti sizdedir. Bu ülkeye, yarınlara umutla bakan çocuklarımızın emaneti sizdedir. Evlerinde huzurla beraber emekliliklerini geçirmek isteyen büyüklerimizin emaneti sizdedir. Hırsızdan, çeteciden, mafyacıdan korunmak isteyenlerin emaneti sizdedir. Siz beş vakit, milletimizin dualarındasınız. Hepinizi tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Allah, hepinizden razı olsun...” dedi.

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