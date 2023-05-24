Türkiye'de milyonlarca seçmen 14 Mayıs’ta sandık başına giderek oyunu kullandı.
Seçimlerde 28.Dönem Milletvekili sonuçları belli olurken Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin yüzde 50+1 oya ulaşamaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.
28 Mayıs’ta kurulacak olan seçimlerde en çok oyu alan iki isim yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu tekrar kozlarını paylaşacak.
Bakan Soylu'dan kritik değerlendirmeler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili Ülke TV'de kritik değerlendirmelerde bulundu.
Muhalefet cephesinin terör örgütleriyle olan bağına tepki gösteren Bakan Soylu, vatandaşlardan iradelerine sahip çıkmasını istedi.
"Seçimlerde tersi bir durum olursa Sivas'ın ötesinde bambaşka bir tablo oluşur"
28 Mayıs seçimlerinin çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Bakan Soylu, "28 Mayıs'ta tersi bir durum olursa Sivas'ın ötesinde bambaşka bir tablo oluşur" vurgusu yaptı.
"Türkiye, yüzyıl kendisine gelemez"
Seçimlerin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu mesajları verdi.
Allah muhafaza eğer 28 Mayıs’ta tersi bir durum söz konusu olursa Türkiye’nin Sivas’ından ötesinde bambaşka bir tablo oluşur. Türkiye’yi tanıyan bir adamım. Boğazınıza büyük bir taş oturur ve yüzyıl bu taşı çıkaramazsınız bir daha. Ne nefes aldırır size ve çıkaramazsınız. Bakınız Afganistan’da, Irak’ta, Libya’da oturdu bu taş. Her bir tarafta bunu yaptılar. Burada temel paradigması şudur. Bütün sorunlarını Doğu’ya yıkıyorlar. Kendi insanına da Doğu’yu korkutuyor. Bir taraftan bizi yoruyor ve bitiriyor. Bir taraftan da kendi insanını dolduruyor. Burası bir kaos coğrafyası olur. Doğu, Güneydoğu, aşağısı, yukarısı. İran’ı da belli bir süre sonra işin içine katar. İran oradaki birtakım şeyleri kendi başına yönettiği zannediyor ama bambaşka bir tablo olur. Türkiye, yüzyıl kendisine gelemez bir daha.