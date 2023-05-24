Süleyman Soylu'dan seçim açıklaması: Tersi bir durumda Sivas'ın ötesinde farklı bir tablo oluşur Katıldığı canlı yayında seçim gündemini değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kritik mesajlar geldi. Bakan Soylu, "Seçimlerde tersi bir durum olursa Sivas'ın ötesinde bambaşka bir tablo oluşur" vurgusu yaptı.

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Türkiye'de milyonlarca seçmen 14 Mayıs’ta sandık başına giderek oyunu kullandı.

Seçimlerde 28.Dönem Milletvekili sonuçları belli olurken Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin yüzde 50+1 oya ulaşamaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

28 Mayıs’ta kurulacak olan seçimlerde en çok oyu alan iki isim yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu tekrar kozlarını paylaşacak.

Bakan Soylu'dan kritik değerlendirmeler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili Ülke TV'de kritik değerlendirmelerde bulundu.

Muhalefet cephesinin terör örgütleriyle olan bağına tepki gösteren Bakan Soylu, vatandaşlardan iradelerine sahip çıkmasını istedi.

"Seçimlerde tersi bir durum olursa Sivas'ın ötesinde bambaşka bir tablo oluşur"

28 Mayıs seçimlerinin çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Bakan Soylu, "28 Mayıs'ta tersi bir durum olursa Sivas'ın ötesinde bambaşka bir tablo oluşur" vurgusu yaptı.

"Türkiye, yüzyıl kendisine gelemez"

Seçimlerin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu mesajları verdi.