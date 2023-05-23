Süleyman Soylu'dan şehit ailelerine: 'Teröristlerden tamamen temizlendi' diyorsam evlatlarınız sayesinde Bakırköy'de şehit ve gazi aileleriyle buluşan İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmada, "Eğer bugün ben 'Karadeniz, Tendürek, Iğdır, Ardahan, Erzurum, Gabar Dağı, Cudi Dağı teröristlerden tamamen temizlendi' diyorsam, bu sizin evlatlarınız sayesindedir." dedi.

ensonhaber.com

Türkiye'de seçim atmosferi hakim.

Aylardır süren yoğun çalışmalar, 28 Mayıs'ta sonuç alacak.

İlk turu Cumhur İttifakı önde bitirdi. Böylelikle partilerin Meclis’te yer alacak milletvekili sayısı da belli oldu.

O isimlerden biri olan İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu.

Kentin her ilçesini karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Soylu, büyük bir mücadele ortaya koydu.

Bugün de Bakırköy'de şehit ve gazi aileleriyle buluştu.

"Sahada kazandığımızı asla masada kaybetmeyeceğiz"

Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, kahraman şehitler için şu ifadeleri kullandı: