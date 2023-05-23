Türkiye'de seçim atmosferi hakim.
Aylardır süren yoğun çalışmalar, 28 Mayıs'ta sonuç alacak.
İlk turu Cumhur İttifakı önde bitirdi. Böylelikle partilerin Meclis’te yer alacak milletvekili sayısı da belli oldu.
O isimlerden biri olan İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu.
Kentin her ilçesini karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Soylu, büyük bir mücadele ortaya koydu.
Bugün de Bakırköy'de şehit ve gazi aileleriyle buluştu.
"Sahada kazandığımızı asla masada kaybetmeyeceğiz"
Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, kahraman şehitler için şu ifadeleri kullandı:
Bu ülke bugüne kolay gelmedi. 21 yaşında hamile bir hanımın ay-yıldızlı sarılı tabuta sarılıp gözyaşı dökmeden ‘vatan sağ olsun’ diyen bir yiğit kadınların memleketini evlatlarıyız biz. Annelerinin dizinin dibine indiğimizde, ‘başın sağ olsun’ dediğimizde, ‘vatan sağ olsun’ diyen yiğit annelerinin memleketlerinin evlatlarıyız biz. Oğlu şehit olduktan sonra arkadaşlarının yanına gidip, ‘Ben ağlamayacağım. Eğer ben ağlarsam vatan ağlar’ diyen yiğit babaların evlatlarıyız biz. Bu ülkenin üzerinde pazarlık yapanlara bugüne kadar sizin evlatlarınız müsaade etmedi. Sahada kazandığımızı asla masada kaybetmeyeceğiz. Kolay olmadı bu işler. Allah şahit, Eğer bugün ben 'Karadeniz, Tendürek, Iğdır, Ardahan, Erzurum, Gabar Dağı, Cudi Dağı teröristlerden tamamen temizlendi' diyorsam, vallahi de billahi de bu sizin evlatlarınız sayesindedir.