İmamoğlu'nun yargılanma süreci konuşulurken 'Soylu'yu içeride görebiliriz' diyen Şirin Payzın'a cevap gecikmedi. Soylu, 'Soros'un operasyon çocukları' diyerek konuşulanlara tepki gösterdi.

Halk TV ekranlarında yayınlanan Sözüm Var programında, Ekrem İmamoğlu’nun yargılanmasına ilişkin dava ile başlayan konu, programın moderatörlüğünü yürüten Şirin Payzın’ın araya girmesi ile bir anda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya evrildi.

Hukukçu olarak İmamoğlu’nun yargılandığı davaya ilişkin yorumlarını sürdüren Turgut Kazan, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı seçildiği takdirde yargılanamayacağını, Yargıtay’ın ve istinafın İmamoğlu’na selam duracağını söyledi.

“Soylu’yu içeride görme ihtimalimiz olabilir”

Bu sırada Şirin Payzın, araya girerek, “Bu arada Süleyman Soylu’yu içeride görme ihtimalimiz olabilir.” sözlerini kaydetti.

Süleyman Soylu'dan Şirin Payzın'a sert yanıt: Soros'un operasyon çocukları VİDEO



Geri vites geldi

Payzın, sözlerinin ardından geri vites yaparak, “Yanlış anlaşılmasın. Cezaevi olarak içeride demedim. Dava olarak içeride bulunur anlamında olur. RTÜK'e buradan düzeltmemi verelim, sonradan ne kastettim diye hemen önüme konulmasın. Bağımsız yargı herkese lazım. Hukuk Soylu'ya da lazım. Yanlış anlaşılmasın." diyerek açıklama yapma gereği duydu.

“Kana susamış vampirler”

Halk TV yayınına Bakan Soylu’dan yanıt gecikmedi.

Yayına ilişkin kesiti alarak Twitter hesabı üzerinden paylaşan Bakan Soylu, tepkisini şu ifadeler ile dile getirdi:

“İktidar değişince (!) Yanındaki majestelerinin hukukçusu ile temennileri Süleyman Soylu’yu içeride görmekmiş. Kana susamış vampirler... Bir Başbakan'ın iki Bakan'ın kanını içtiler, yetmedi. Batı'nın ve Soros’un Operasyon Çocukları... Elinizden geleni ardınıza koymayın."