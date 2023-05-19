Süleyman Soylu'dan tepki: Belediye başkanları seçim gecesi Türkiye'yi yanılttı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçim gecesi "Biz kazandık" açıklamalarına tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde halk kararını verdi.

28. Dönem Milletvekilleri belirlenirken Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise adayların gerekli çoğunluğu almaması sebebiyle ikinci tura kaldı.

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşılık büyük farkla oy olması sosyal medyada çeşitli provakatif paylaşımları beraberinde getirdi.

"Kılıçdaroğlu bugün Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir"

Bir diğer yandan seçim gecesi CHP'nin elindeki hatalı verilerle sık sık çıkıp açıklama yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi önce götürdüğünü iddia eden Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun görüntüleri ise ilk günden itibaren gündemde.

İmamoğlu yaptığı açıklamalarda, "13. Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu bugün Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir." dedi.

Bunun ardından seçmenlerin tercihinin bu şekilde olmadığı belirlendi.

"'Biz kazandık' diyerek milleti yanılttılar"

28 Mayıs seçimleri için çalışmalar başlarken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçimlere ilişkin TGRT Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

Soylu, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: