Süleyman Soylu'dan yeşil pasaport uyarısı: Limit aşıldı, hususi pasaporta dönebilir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünya ülkeleri tarafından belirlenen pasaport miktarının aşılması nedeniyle bütün yeşil pasaportların hususi pasaporta dönebileceğini söyledi.

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları çerçevesinde İstanbul’daki programlarına hız kazandırdı.

Bakan Soylu, önce Bakırköy İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, daha sonra Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi, ardından ise Bahçelievler Of Hayrat Birleşik Makiler Eğitim ve Kültür Derneği'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Programa gelen vatandaşlar Bakan Soylu’ya yoğun ilgi gösterdi. Soylu, vatandaşlarla sohbet ederek dertlerini dinledi.

Bakan Soylu ardından vatandaşlara hitapta bulundu. Soylu, program sonunda ise vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Silah ruhsatı ve plakalarla ilgili konuştu

Bakırköy İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları’nda vatandaşların dertlerini dinleyen Bakan Soylu, "Konuşmama başlamadan önce 2 mesele konusunda, diğer 2 meseleyi aldım üzerime. Ama 2 mesele konusunda, silah ruhsatı konusunda hazırlıklarımız tamamlandı. Önümüzdeki hafta çıkar inşallah. Orada bir problem olmaz. İkincisi bir siyah plaka problemi vardı buranın. Yani devir problemleri. Onda da bizim arkadaşlarımız bir kanun yorumlamasında veya kural yorumlamasında eksik yapmışlar. Onları da düzeltiyoruz inşallah" şeklinde konuştu.

Yeşil pasaportla ilgili mesaj verdi: Bütün yeşil pasaportlar hususi pasaportlara dönebilir

Yeşil pasaportla ilgili yaşanan sıkıntılara da değinen Soylu, Türkiye'ye tanınan yeşil pasaport hakkının aşılmak üzere olunduğunu belirtti.

Bakan Soylu konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yeşil pasaport meselesinin şöyle bir problemi var. Takdir edersiniz ki, yeşil pasaport daha ziyade dış dünyayla, daha önceden kurulmuş olanlar, verilmiş olanlar var ama Türkiye'nin dış dünyayla münasebetlerinde, özellikle ihracat alanında ve diğer noktalarda, münasebetlerinde elimizi çok güçlendiren, özellikle diplomatik ziyaretlerde, özellikle kurumların ziyaretlerinde elimizi çok güçlendiren bir süreçtir. Ve bu yeşil pasaportun da belli bir miktarı var. Yani dünyanın bize tahsis ettiği belli bir miktar var. Biz bu miktarı aşmak üzereyiz. Yani aştık da diyebiliriz aslında. Bu konu Dışişleri Bakanlığımız sürekli olarak tenkit edilmektedir. Yani bunu aşıyorsunuz diye. Allah muhafaza şöyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Bütün yeşil pasaportlar hususi pasaportlara dönebilir. Ama ben bu konuda sorumluluğumu üzerime aldım. Bir çalışma yapacağımı söylemek isterim. Tabii şu da var. Yani siz kendi işiniz icabın yurt dışı seyahatlerinizi gri pasaportla yapabilme kabiliyetine sahipsiniz. Devlet bunu sizden imtina etmez" dedi.