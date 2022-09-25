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    Süleyman Soylu’ya yarış atı hediye edildi

    Suruç'ta düzenlenen Nar Festivaline katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Suruç ismli yarış atı hediye edildi.
    • 25.09.2022 - 21:08
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    Süleyman Soylu’ya yarış atı hediye edildi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye sınırında bulunan Suruç'taki Nar Festivali'ne katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

    Helikopterla sınır hattındaki askeri alana iniş yapan Bakan Soylu, kent protokolü tarafından karşılandı.

    Festival alanında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Soylu, at güzellik yarışması ve en büyük nar yarışmasında jüri üyeliği yaptı.

    Yarış atı hediye edildi

    Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte Bakan Soylu, daha sonra öğretmenlerin oluşturduğu koro tarafından seslendirilen türkülere eşilk etti.

    Dereceye girenlere ödüllerini veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'Suruç' adında yarış atı hediye edildi.

    Atın başını okşadı

    Bir süre atın başını okşayarak seven Soylu, valilik himayesine verilmesini istedi.

    DHA'nın haberine göre; etkinliklerin ardından Bakan Soylu, alandan ayrıldı.

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