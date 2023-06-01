Sultanahmet ile Ayasofya Camii arasında karşılıklı ezan okundu Fatih Sultan Mehmet'in çift minaresi bulunan bütün Selatin camilerinde çifte ezan okunması vasiyeti dün Sultanahmet ve Ayasofya Camiileri arasında yaşandı.

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İstanbul'un tarihi camileri ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.

Tarihi şehrin en büyük öneme sahip olan Ayasofya Camii, geçmişten günümüze kadar birçok dini ve tarihi olaya şahitlik etti.

Geçtiğimiz yıllarda müze olarak kullanılan Ayasofya Camii, Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2020 yılında tekrardan cami olarak kapılarını açtı.

Sultanahmet Camisi ise Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli mimari eserlerinden biridir ve İstanbul'un en ünlü turistik merkezlerinden biri olarak ziyaret ediliyor.

Fatih Sultan Mehmet'in vasiyeti

Tarihi şehrin simgesi olan Ayasofya ve Sultanahmet Camisi, dün özel bir an için bir araya geldi.

Fatih Sultan Mehmet’in çift minaresi bulunan bütün Selatin camilerinde çifte ezan okunmasını vasiyet ettiği belirtiliyor.

İki cami arasında tarihi an

Bu vesileyle Ayasofya ve Sultanahmet'te karşılıklı okunan ezanlar, İstanbul'un tarihi yarımadasında yankılandı.

İki cami hem yerel halk hem de ziyaretçiler tarafından büyük bir ilgi ve duygusal anların yaşanmasına şahitlik edildi.