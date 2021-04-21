Sultanbeyli'de benzin istasyonunda doğum

Hastaneye yetişemeyen Lela Turan'ın yardımına, benzin istasyonunda çalışan kadın personel yetişti. Doğum anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da yaşayan Gürkan Turan, hamile eşi Lela Turan’ın doğum sancılarının başlaması üzerine, eşini hastaneye yetiştirmek üzere aracıyla yola çıktı.

Turan, eşi Lela Turan’ın sancılarının artması üzerine Sultanbeyli'de yol üzerindeki bir benzin istasyonuna girerek çalışanlardan yardım istedi.

BENZİN İSTASYONUNDA DOĞURDU

İstasyon personellerinden Melek isimli çalışan, araç içerisinde bulunan ve doğum sancıları çeken genç kadına müdahale ederek doğumu gerçekleştirdi. Anne ve bebeği, doğum sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise istasyona ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Lela ve Gürkan Turan çifti, bebeklerinin sağlıkla dünyaya gelmesini sağlayan istasyon çalışanı Melek isimli personelin adını bebeklerine verdi. Hastanede kontrolleri gerçekleştirilen anne Lela Gürkan ile bebek Linda Melek’in sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

“SONU MUTLU BİTTİ”

O anlara tanık olan Doruk Bilaloğlu isimli vatandaş, “Ben o esnada yakıt alıyordum. Benzinliğe hızla bir araba giriş yaptı. Araçtan inen adam panik halindeydi. Meğerse eşi doğum yapıyormuş. Benzinlikteki arkadaşlar yardımcı oldular. Bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Baba sanırım hastaneye gidemediği için paniklemişti. Bizim içinde çok ilginç bir an oldu. Sonuçta çok yaşanan bir durum değil. Her şeye rağmen sonu mutlu bitti” diye konuştu.