Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın çıktı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dumanlar yükseldi.
Kent Ormanı'nda saat 15.50 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ormandan alevler yükselirken, olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Ormanda bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, polis helikopteri bölgeyi taradı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülüp, soğutma çalışması başlatıldı.
Yanan alan havadan görüntülendi.