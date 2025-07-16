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Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın çıktı

Bir yangın haberi de İstanbul'dan geldi... Sultangazi Kent Ormanı'ndan yükselen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İHA İHA
16.07.2025 17:06 Güncelleme:

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dumanlar yükseldi. 

Kent Ormanı'nda saat 15.50 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ormandan alevler yükselirken, olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ormanda bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, polis helikopteri bölgeyi taradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülüp, soğutma çalışması başlatıldı.

Yanan alan havadan görüntülendi.

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