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    Sultangazi'de 2 İETT otobüsü yolun ortasında kaldı

    Cadde üzerinde ilerleyen İETT otobüsü bilinmeyen nedenle arıza yaptı. Hemen ardından gelen bir diğer otobüs de aynı şekilde arıza verince araç kuyrukları oluştu.
    • 19.12.2022 - 11:50
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 12:32
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    Sultangazi'de 2 İETT otobüsü yolun ortasında kaldı

    İETT otobüsleri her geçen gün bir yeni kaza ve arıza haberleri ile gündeme geliyor.

    Sultangazi'de yaşanan olayda, cadde üzerinde ilerleyen 2 İETT otobüsü, bilinmeyen nedenle peş peşe arıza verdi.

    Yolun ortasında kaldılar

    Arıza yapıp yol ortasında kalan ilk otobüsün arından ikinci bir otobüs de yaklaşık 10 metre mesafede durdu.

    Araçlar yolun ortasından kalınca sürücüler ara sokaklardan ilerlemeye çalıştı.

    Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise 2 otobüsün arıza yaparak yolda kaldıkları, ardından ise olay yerine çekicinin geldiği görülüyor.

    Sultangazi'de 2 İETT otobüsü yolun ortasında kaldı VİDEO

    Sultangazi de 2 İETT otobüsü yolun ortasında kaldı #1


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