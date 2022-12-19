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Sultangazi'de 2 İETT otobüsü yolun ortasında kaldı

Sultangazi'de 2 İETT otobüsü yolun ortasında kaldı

Cadde üzerinde ilerleyen İETT otobüsü bilinmeyen nedenle arıza yaptı. Hemen ardından gelen bir diğer otobüs de aynı şekilde arıza verince araç kuyrukları oluştu.