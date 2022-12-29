Sümer Ezgü, 'EYT'li Cemilem' türküsünü paylaştı

Sanatçı Sümer Ezgü, Denizli yöresine ait, 'Cemilem' türküsünü, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) yazıp kendisine gönderdiği sözlere göre uyarlayıp seslendirdi.

Türkiye'nin gündeminde EYT müjdesi yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün akşam saatlerinde açıklanan EYT düzenlemesi, birçok vatandaşa derin nefes aldırdı.

Prim gün sayısı ile yılını tamamlayan 2 milyon 250 bin sigortalının yaşa takılmadan emekli olacağı belirtildi.

Yapılan açıklamanın ardından konvoy yaparak kutlayanlar, soluğu SGK müdürlüklerinde alanlar oldu.

Cemilem türküsünü EYT'lilere uyarladı

Öte yandan Türk Halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü de konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Ezgü, Denizli yöresine ait 'Cemilem' türküsünü EYT'liler için uyarladı.

Sanatçı, eşinin de yaş nedeniyle emekli olmayı beklediğini belirterek, milyonlarca kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sevindiğini söyledi.

"Sözümde durdum"

Sümer Ezgü, "Yılbaşından önce söz vermiştim. Sözlerini sizin yazdığınız EYT'li Cemile'yi yılbaşından önce yetiştireceğim diye. Sözümde durdum. Bu arada söyleyeyim benim eşim de bir EYT'li. Bugünlerde çok güzel haberler olduğu için hepiniz çok mutlusunuz. Yılbaşından sonra kesinleşecek kararla emekliliğinizin hayırlı olmasını diliyorum, sizlere sağlıklı mutlu bir yaşam diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun kalbim sizinledir." dedi.

EYT'li Cemilem türküsü

Ezgü'nün sosyal medya hesabından paylaştığı 'EYT'li Cemilem' türküsünün sözleri ise şöyle;

"Cemilem'in kocası olmuş emekli, imanım

Primlerini yatırmış yaşını da doldurmuş besbelli

Gaydırı gubbak Cemilem nasıl nasıl edelim biz bu işe

EYT'yi bekliyoruz biz de olacağız emekli kısmetse

Cemilemin kendisi de EYT'ye takılmış, imanım

Primini yatırmış Cemilem yaşını da bekliyor besbelli

Gaydırı gubbak Cemilem yasa da gelecek meclise

Emekli de olcen kasım kasım kasılcen sen bu işe

Gaydırı gubbak Cemilem, nasıl nasıl edelim biz bu işe

Emeklide olcen hakkını da alcen kısmetse. "

Sümer Ezgü, 'EYT'li Cemilem' türküsünü paylaştı VİDEO







