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    Sümer Ezgü, 'EYT'li Cemilem' türküsünü paylaştı

    Sanatçı Sümer Ezgü, Denizli yöresine ait, 'Cemilem' türküsünü, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) yazıp kendisine gönderdiği sözlere göre uyarlayıp seslendirdi.
    • 29.12.2022 - 17:36
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 17:40
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    Sümer Ezgü, 'EYT'li Cemilem' türküsünü paylaştı

    Türkiye'nin gündeminde EYT müjdesi yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün akşam saatlerinde açıklanan EYT düzenlemesi, birçok vatandaşa derin nefes aldırdı.

    Prim gün sayısı ile yılını tamamlayan 2 milyon 250 bin sigortalının yaşa takılmadan emekli olacağı belirtildi.

    Yapılan açıklamanın ardından konvoy yaparak kutlayanlar, soluğu SGK müdürlüklerinde alanlar oldu.

    Cemilem türküsünü EYT'lilere uyarladı

    Öte yandan Türk Halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü de konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

    Ezgü, Denizli yöresine ait 'Cemilem' türküsünü EYT'liler için uyarladı.

    Sanatçı, eşinin de yaş nedeniyle emekli olmayı beklediğini belirterek, milyonlarca kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sevindiğini söyledi.

    Sümer Ezgü, EYT li Cemilem türküsünü paylaştı #1

    "Sözümde durdum"

    Sümer Ezgü, "Yılbaşından önce söz vermiştim. Sözlerini sizin yazdığınız EYT'li Cemile'yi yılbaşından önce yetiştireceğim diye. Sözümde durdum. Bu arada söyleyeyim benim eşim de bir EYT'li. Bugünlerde çok güzel haberler olduğu için hepiniz çok mutlusunuz. Yılbaşından sonra kesinleşecek kararla emekliliğinizin hayırlı olmasını diliyorum, sizlere sağlıklı mutlu bir yaşam diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun kalbim sizinledir." dedi.

    EYT'li Cemilem türküsü

    Ezgü'nün sosyal medya hesabından paylaştığı 'EYT'li Cemilem' türküsünün sözleri ise şöyle;

    "Cemilem'in kocası olmuş emekli, imanım
    Primlerini yatırmış yaşını da doldurmuş besbelli
    Gaydırı gubbak Cemilem nasıl nasıl edelim biz bu işe
    EYT'yi bekliyoruz biz de olacağız emekli kısmetse
    Cemilemin kendisi de EYT'ye takılmış, imanım
    Primini yatırmış Cemilem yaşını da bekliyor besbelli
    Gaydırı gubbak Cemilem yasa da gelecek meclise
    Emekli de olcen kasım kasım kasılcen sen bu işe
    Gaydırı gubbak Cemilem, nasıl nasıl edelim biz bu işe
    Emeklide olcen hakkını da alcen kısmetse. "

    Sümer Ezgü, 'EYT'li Cemilem' türküsünü paylaştı VİDEO

    Sümer Ezgü, EYT li Cemilem türküsünü paylaştı #2

    Sümer Ezgü, EYT li Cemilem türküsünü paylaştı #3


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