Süper Kupa final tarihi, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ın rakibi de merak edildi. Peki Süper Kupa finali ne zaman?

Antalyaspor ve Beşiktaş, Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 59. Türkiye Kupası final maçında karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, 10. kez kupayı kazandı.

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından futbolseverler gözlerini Süper Kupa finaline çevirdi. Süper Kupa final tarihi ne zaman? sorusuna yanıt aranırken Beşiktaş'ın rakibi de merak konusu oldu.

Süer Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, TFF Süper Kupa'da rakibini yenmesi halinde 3. kupasını müzeye götürecek.

Peki, Süper Kupa finali ne zaman? 2021 Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ın rakibi kim olacak? İşte futbolseverlerin merak ettiği konu ile ilgili detaylar...

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen Süper Kupa müsabakasının tarihi ve yeri henüz açıklanmadı. Karşılaşmanın tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA FİNALİNDE KİMİNLE KARŞILACAK?

Süer Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ın Süper Kupa finalindeki rakibi merak konusu oldu. Sezon boyunca oldukça başarılı bir performans sergileyen siyah beyazlılar, 3 gün arayla 2 kez kupa sevinci yaşadı.

Süper Lig’i 1. sırada tamamlamış takım ile Türkiye Kupası’nı kazanmış olan takım arasında oynanan Süper Kupa müsabakası Beşiktaş'ın her iki kupayı da kazanması nedeniyle Türkiye Kupası’nda final oynayan takımla oynanacak.

Yani TFF tarafından organize edilen Süper Kupa finalinde, lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ın rakibi, Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor olacak.