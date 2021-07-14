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- Süper Lig 2021-22: Fenerbahçe'nin derbi maçları ne zaman?
Süper Lig 2021-22: Fenerbahçe'nin derbi maçları ne zaman?
- Haber Merkezi
- 14.07.2021 - 17:11
4 büyüklerin derbi maçları belli olurken, bu sene takımlar 38 maç oynayacak.
20 takımın yer alacağı ligde, tüm sezon boyunca kıran kırana bir mücadele yaşanacak.
Fikstürün belli olmasının ardından, gözler derbi maçlarına çevrildi. Fenerbahçe taraftarı derbi maçlarına ilişkin bilgi almak için araştırma yapıyor.
Taraftarlar, "Fenerbahçe derbi maçları ne zaman?" sorusunu cevap arıyor.
FENERBAHÇE DERBİ MAÇLARI NE ZAMAN?
Fenerbahçe'nin derbi mücadelesi Trabzonspor ile başlıyor. Sarı lacivertliler 13. hafta Galatasaray deplasmanına gidiyor.
- 9. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
- 13. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
- 17. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
- 28. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
- 32. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
- 36. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
VOLKAN DEMİREL İLE YOLLAR AYRILDI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Volkan Demirel'in görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Demirel yaptığı açıklamada, "Artık kendi başıma bir şeyler yapabileceğimi hissettim ve bu kararı aldım. Pereira gelmeden önce de takımla çalışma ortamı buldum. Yardımcı olan Zeki ve Fatih Hocama teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.