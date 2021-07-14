Süper Lig 2021-22: Fenerbahçe'nin derbi maçları ne zaman?

Süper Lig'de 2021-2022 futbol sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Yapılan kura çekiminin ardından, taraftalar derbi tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe'nin derbi maçları ne zaman?

4 büyüklerin derbi maçları belli olurken, bu sene takımlar 38 maç oynayacak.

20 takımın yer alacağı ligde, tüm sezon boyunca kıran kırana bir mücadele yaşanacak.

Fikstürün belli olmasının ardından, gözler derbi maçlarına çevrildi. Fenerbahçe taraftarı derbi maçlarına ilişkin bilgi almak için araştırma yapıyor.

Taraftarlar, "Fenerbahçe derbi maçları ne zaman?" sorusunu cevap arıyor.

FENERBAHÇE DERBİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin derbi mücadelesi Trabzonspor ile başlıyor. Sarı lacivertliler 13. hafta Galatasaray deplasmanına gidiyor.

9. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

13. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

17. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

28. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

32. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

36. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

VOLKAN DEMİREL İLE YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Volkan Demirel'in görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Demirel yaptığı açıklamada, "Artık kendi başıma bir şeyler yapabileceğimi hissettim ve bu kararı aldım. Pereira gelmeden önce de takımla çalışma ortamı buldum. Yardımcı olan Zeki ve Fatih Hocama teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.