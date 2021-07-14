Süper Lig 2021-22: Galatasaray'ın derbi maçları ne zaman?

Süper Lig 2021-22: Galatasaray'ın derbi maçları ne zaman?

Süper Lig fikstürünün belli olmasının ardından, Galatasaray taraftarı derbi maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. "Galatasaray'ın derbi maçları ne zaman ?" sorusu gündeme taşındı.

Süper Lig 2021-2022 futbol sezonunda fikstürün belirlenmesi için, kura çekimi dün yapıldı.

Yapılan çekimin ardından, 4 büyüklerin derbi maçları belli oldu. Bu sene 20 takımın yer alacağı ligde, takımlar 38 maç oynayacak.

Fikstürün belli olmasının ardından, Galatasaray taraftarı derbi maçlarına ilişkin bilgi almak için araştırma yapıyor.

Taraftarlar, "Galatasaray'ın derbi maçları ne zaman ?" sorusunu cevap arıyor.

GALATASARAY'IN DERBİ MAÇLARI NE ZAMAN?

4. hafta: Trabzonspor -Galatasaray

10. hafta: Beşiktaş-Galatasaray

13. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

23. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

29. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

32. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

GALATASARAY-OLYMPİAKOS MAÇI İPTAL Mİ?

Galatasaray, Olympiakos ile hazırlık maçı yapmak üzere Yunanistan'a gitti.

Kafile Yunanistan'da uzun bir süre bekletilirken, yapılan PCR testlerinin kabul edilmemesi sebebiyle, görevliler Galatasaray'dan yeni test yapılmasını istedi.

Yaşanan olay sonrası geri dönme kararı alan Galatasaray kafilesini taraftarlar karşıladı.

Yaşanan olay nedeniyle Galatasaray, Yunan görevlilere tepki gösterdi. Galatasaray; Türkiye'ye geri dönerken, Olympiakos maçı ise olay sonrası iptal edildi.