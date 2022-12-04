Cerablus ve El Bab bölgesinde 18 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Suriye Cerablus ve El Bab bölgesinde, 13 DEAŞ ve 5 PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu yakalandığını duyurdu.

Ülke içerisinden ve sınırdan terörist geçişine izin verilmiyor.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde terör mensuplarına yönelik operasyonun düğmesine basıldı.

Suriye Görev Gücü Cerablus ve El-Bab Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu dün Suriye Cerablus ve El Bab bölgesinde operasyonlar düzenlendi.

18 terörist yakalandı

Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ'ın eylem hazırlığı içerisinde olan sözde maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18 terörist yakalandı.

Güzel haberi İçişleri Bakanlığı duyurdu.

"13 DEAŞ ve 5 PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu yakalandı"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Operasyonlarda taban genişletme, propaganda, eleman temini ile istihbarat toplama faaliyetleri yürüten ve aynı zamanda da eylem arayışı içinde olduğu belirlenen, aralarında örgütün sözde 'Maliye Emiri'nin de bulunduğu 13 DEAŞ mensubu ile Suriye Münbiç bölgesinden eylem amaçlı Cerablus bölgesine gönderildiği tespit edilen 5 PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda patlamaya hazır 10 kilo el yapımı patlayıcı içerikli bomba düzeneği, 4 bomba elektronik devre kartı, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca ve 253 fişek ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.