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    Suriye ile ilgili düzenlenecek konferansın tarihi belli oldu

    Dışişleri Bakanlığı, "Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek" konulu VI. Brüksel Konferansı'nın, 9-10 Mayıs 2022 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleşeceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 09:26
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    Suriye ile ilgili düzenlenecek konferansın tarihi belli oldu

    Dışişleri Bakanlığı, "Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek" konulu VI. Brüksel Konferansı'nın tarihini duyurdu.

    Buna göre konferans, 9-10 Mayıs 2022 tarihlerinde Brüksel’de yapılacak.

    "Ülkemizi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal temsil edecektir"

    Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek” konulu VI. Brüksel Konferansı, 9-10 Mayıs 2022 tarihlerinde Brüksel’de düzenlenecektir. Anılan Konferans’ta ülkemizi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında bir heyet temsil edecektir."

    Suriye ile ilgili düzenlenecek konferansın tarihi belli oldu #1


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