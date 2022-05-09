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Suriye ile ilgili düzenlenecek konferansın tarihi belli oldu
Dışişleri Bakanlığı, "Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek" konulu VI. Brüksel Konferansı'nın, 9-10 Mayıs 2022 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleşeceğini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 09.05.2022 - 08:46
- Güncelleme : 09.05.2022 - 09:26
Dışişleri Bakanlığı, "Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek" konulu VI. Brüksel Konferansı'nın tarihini duyurdu.
Buna göre konferans, 9-10 Mayıs 2022 tarihlerinde Brüksel’de yapılacak.
"Ülkemizi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal temsil edecektir"
Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek” konulu VI. Brüksel Konferansı, 9-10 Mayıs 2022 tarihlerinde Brüksel’de düzenlenecektir. Anılan Konferans’ta ülkemizi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında bir heyet temsil edecektir."