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    Suriye Milli Ordusu'ndan 'savaşmaya hazırız' sinyali

    Tel Rıfat ve Münbiç'e yönelik harekatta Türk askeri ile birlikte cephede yer alacak SMO, yüzlerce araçla askeri konvoy yaptı.
    • 09.06.2022 - 13:21
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 13:24
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    Suriye Milli Ordusu'ndan 'savaşmaya hazırız' sinyali

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyi sinyalinin ardından askeri harekat hazırlıkları başladı.

    Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile güvenli hale getirilen Suriye’nin Azez, Cerablus, Mare, Afrin ve Elbab kentlerine yönelik saldırıların düzenlendiği Tel Rıfat ve Münbiç’teki terör tehdidinin sona ermesi için bölgeye yeni bir harekat düzenleneceği gündeme geldi.

    SMO, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bekliyor

    TSK’nın olası harekatı öncesi rejim karşıtı silahlı grupların bir araya gelerek oluşturduğu Suriye Milli Ordusu da harekat için hazırlıklara girişti. Mevcut cephe hatlarını gözetleyen ve zaman zaman teröristlerin düzenlediği saldırı ve sızma girişimlerini de misilleme atışları ile püskürten SMO askerleri, harekat için tüm hazırlıkların tamam olduğunu söyledi.

    Suriye Milli Ordusu ndan savaşmaya hazırız sinyali #1

    'Savaşmaya hazırız' mesajı

    Suriye Milli Ordusu askerleri, olası harekat öncesi hedefteki Tel Rıfat’a en yakın nokta olan Azez bölgesinde bir araya geldi. Arazi şartlarına uygun olması için çamurla kaplanan üzerinde ağır silahların monte edildiği 200’ü aşkın araç ile Azez bölgesinde toplanan binlerce SMO askeri, savaşmaya hazır olduklarının mesajını verdi.

    Araçlarla konvoy yaptılar

    Türkiye’den gelecek talimatı beklediklerini ifade eden SMO askerleri, daha sonra araçlarıyla Azez, Soran ve Succo bölgesinde konvoy halinde turladı. SMO askerlerine, konvoyun geçişi sırasında Suriyeli sivililer de alkışlarıyla destek verdi.

    Suriye Milli Ordusu ndan savaşmaya hazırız sinyali #2

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