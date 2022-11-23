Suriye'de DEAŞ operasyonu: 7 terörist yakalandı

Suriye'de DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda sözde Cerablus hücre ve lojistik sorumlularının da aralarında bulunduğu 7 terörist yakalandığı açıklandı.

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda sözde Cerablus hücre ve lojistik sorumlularının da aralarında bulunduğu 7 terörist yakalandı, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.

AYRINTILAR GELİYOR...