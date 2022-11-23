- Haberler
- Gündem Haberleri
- Suriye'de DEAŞ operasyonu: 7 terörist yakalandı
Suriye'de DEAŞ operasyonu: 7 terörist yakalandı
Suriye'de DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda sözde Cerablus hücre ve lojistik sorumlularının da aralarında bulunduğu 7 terörist yakalandığı açıklandı.
- 23.11.2022 - 13:12
Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda sözde Cerablus hücre ve lojistik sorumlularının da aralarında bulunduğu 7 terörist yakalandı, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.
AYRINTILAR GELİYOR...