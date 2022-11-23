Petrol
88.83
0.51%
Euro
19.1916
0.07%
Dolar
18.63
0.13%
Altın
1.041
-0.02%
Borsa
4760
-0.44%
Bitcoin
314.683
4.96%
BTXN Coin
5.93
1.54%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Hafif yağmur 18 C

    Suriye'de DEAŞ operasyonu: 7 terörist yakalandı

    Suriye'de DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda sözde Cerablus hücre ve lojistik sorumlularının da aralarında bulunduğu 7 terörist yakalandığı açıklandı.
    • 23.11.2022 - 13:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Suriye'de DEAŞ operasyonu: 7 terörist yakalandı

    Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda sözde Cerablus hücre ve lojistik sorumlularının da aralarında bulunduğu 7 terörist yakalandı, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.

    AYRINTILAR GELİYOR...


    Depremin hissedildiği Bolu'da tavuklar kaçıştı
    3. Sayfa

    Depremin hissedildiği Bolu'da tavuklar kaçıştı

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    100 milyar dolar kaybeden ilk insan
    Teknoloji

    100 milyar dolar kaybeden ilk insan

    Görüş Bildir