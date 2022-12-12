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    Suriye’de kamplarda yaşayanlara günlük 54 bin ekmek dağıtılıyor

    Çadır kamplarda belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin ekmeğe ücretsiz erişimi sağlanıyor. Çiftçiden satın alınan buğday, ekmek haline getiriliyor.
    • 12.12.2022 - 12:38
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 12:42
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    Suriye’de kamplarda yaşayanlara günlük 54 bin ekmek dağıtılıyor

    Suriye'de saldırılardan kaçarak güvenli bölgelere sığınan sivillere yardım eli uzatılıyor.

    İdlib kırsalındaki Harbenuş, Maaret Mısrin ve Kefer Yahmul bölgelerindeki çadır kamplarda yaşayanlara her gün binlerce ekmek dağıtılıyor.

    İHH İnsani Yardım Vakfı ile İnsan Charity kurumunun iş birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin fon desteğiyle uygulanan proje kapsamında günlük 54 bin ekmeğin dağıtımı yapılıyor.

    İHH anlattı: Çiftçiden alınan buğday işleniyor

    İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, uygulanan proje sayesinde bölgeye hem ekonomik destek sağlandığını hem de ihtiyaç sahiplerinin ekmeği ücretsiz temin edebildiğini söyledi.

    Projenin dört aşama olarak uygulandığını belirten Tosun, “İlk etapta İdlib kırsalındaki çiftçilerden buğday satın alınıp bölgedeki değirmende una dönüştürülüyor. Bu unlar, fırında ekmek haline getirilip paketleniyor.

    4 bin 200 ihtiyaç sahibi aileye dağıtıyorlar

    Her pakette 6 adet Suriye ekmeği bulunuyor. Toplam 9 bin paket yani 54 bin adet ekmeği, her gün İdlib kırsalında belirlemiş olduğumuz 31 farklı çadır kampındaki 4 bin 200 ihtiyaç sahibi aileye dağıtıyoruz.” dedi.

    Suriye’de kamplarda yaşayanlara günlük 54 bin ekmek dağıtılıyor #1

    Ekmeğe ücretsiz erişimi sağlıyorlar

    Tosun, sözlerini, ‘‘Buğdayın temininden başlayıp ekmeğin dağıtımına kadar süren tüm aşamalarda buğday değer zincirini destekleyip dayanıklı geçim kaynaklarına katkıda bulunuyoruz.

    Ayrıca savunmasız durumda olan ihtiyaç sahibi insanların gıda güvenliklerini iyileştirerek en temel ihtiyaçlardan birisi olan ekmeğe ücretsiz bir şekilde ulaşmalarını sağlamış oluyoruz.’’ şeklinde sürdürdü.

    Suriye'de İHH'nın insani yardım çalışmaları

    AA'nın aktardığına göre, İHH, Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke genelinde gıda, eğitim, barınma ve sağlık alanlarında insani yardım çalışması yürütüyor.​​​​​​​

    Suriye’de kamplarda yaşayanlara günlük 54 bin ekmek dağıtılıyor #2

    Suriye’de kamplarda yaşayanlara günlük 54 bin ekmek dağıtılıyor #3

    Suriye’de kamplarda yaşayanlara günlük 54 bin ekmek dağıtılıyor #4

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    Suriye’de kamplarda yaşayanlara günlük 54 bin ekmek dağıtılıyor #7

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