Suriye'de Noel coşkuyla kutlandı

İç savaştan etkilenmeyen Suriye'nin başkenti Şam, bu yıl da Noel'i pas geçmedi.

Suriye'de 2011 yılından bu yana devam eden çatışmalar, bu yıl da Noel kutlamalarına gölge düşürmedi.

Ülkeninin kuzeyinde Esad rejiminin katliamı devam ederken savaştan etkilenmeyen Hama ve başkent Şam'da Noel'in gelişi kutlanmaya başladı.

NÜFUSUN YÜZDE 10'U HRİSTİYAN

Nüfusunun yüzde 10’u Hristiyan olan Suriye’deki kutlamalar eğlenceli anlara sahip oldu.

Kutlamalar kapsamında sokaklar süslenip çam ağaçları hazırlanırken, marşlar ve şarkılar eşliğinde Suriyeliler havai fişeklerle kutlamasını gerçekleştirdi.