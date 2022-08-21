Suriyeli muhalifler siyasi çözüm istiyor: İşte talepleri

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşta barış umudu yeniden doğuyor. Taraflar, siyasi çözüm konusunda uzlaşıya ilk adımı atmak üzere.

Türkiye, Suriye'de siyasi çözümü işaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamaya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de destek verdi.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devletler arasında siyasi diyalogların hiçbir zaman kesilmeyeceğini ifade ederek süreçteki tavrını ortaya koydu.

Yıllardır iç savaşla boğulan ülkede muhalifler de siyasi çözümden yana taraf aldı.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat'tan konuyla ilgili açıklamalar geldi.

"Biz tüm Suriyeliler için siyasi çözüm istiyoruz"

Türkiye sayesinde Suriye'de katliamların önlendiğini söyleyen Salim el-Muslat, "Biz sadece muhalif bölgeler için değil, tüm Suriyeliler için siyasi çözüm istiyoruz. Bu siyasi çözüm, 2254 BM Güvenlik Konseyi kararıyla Cenevre’de BM nezdinde olabilir." dedi.

Yenişafak'a konuşan Salim el-Muslat, siyasi çözüm istediklerini belirterek şartlarını sıraladı.

Suriyeli muhaliflerin Esad rejiminden talepleri