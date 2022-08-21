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- Suriyeli muhalifler siyasi çözüm istiyor: İşte talepleri
Suriyeli muhalifler siyasi çözüm istiyor: İşte talepleri
- Haber Merkezi
- 21.08.2022 - 10:12
Türkiye, Suriye'de siyasi çözümü işaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamaya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de destek verdi.
Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devletler arasında siyasi diyalogların hiçbir zaman kesilmeyeceğini ifade ederek süreçteki tavrını ortaya koydu.
Yıllardır iç savaşla boğulan ülkede muhalifler de siyasi çözümden yana taraf aldı.
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat'tan konuyla ilgili açıklamalar geldi.
"Biz tüm Suriyeliler için siyasi çözüm istiyoruz"
Türkiye sayesinde Suriye'de katliamların önlendiğini söyleyen Salim el-Muslat, "Biz sadece muhalif bölgeler için değil, tüm Suriyeliler için siyasi çözüm istiyoruz. Bu siyasi çözüm, 2254 BM Güvenlik Konseyi kararıyla Cenevre’de BM nezdinde olabilir." dedi.
Yenişafak'a konuşan Salim el-Muslat, siyasi çözüm istediklerini belirterek şartlarını sıraladı.
Suriyeli muhaliflerin Esad rejiminden talepleri
- Tutukluların serbest bırakılması
- Mültecilerin onurlu ve güvenli dönüşünün sağlanması
- Suriye’deki Rus ve İran işgalinin bitirilmesi
- PKK ve DEAŞ başta olmak üzere teröristlerin yok edilmesi
- Geçiş sürecinde güvenilir, kapsayıcı ve mezhebe dayanmayan bir hükümet oluşturulması.
- BM gözetiminde şeffaf bir seçim