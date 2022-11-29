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- Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist öldürüldü
Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 29.11.2022 - 13:37
- Güncelleme : 29.11.2022 - 13:49
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.
Yapılan operasyonlarla terör örgütüne yurt içi ve dışında büyük darbe vuruluyor.
Son olarak eylem hazırlığı yapan 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.
"Çocuk katillerinin cezası kesiliyor"
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Çocuk katillerine hak ettikleri cezayı vermeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan, 5 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.