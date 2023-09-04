Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Yurt genelinde teröristlere göz açtırılmıyor...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle amansız mücadelesi bu kapsamda başarıyla devam ediyor.

Eli kanlı terör örgütünün korkulu rüyası olan kahraman komandolar, her nerede ne şartta olursa olsun, hainlerin tepesine biniyor.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütü mensuplarını tek tek sarı torbaya koyuyor.

6 terörist etkisiz hale getirildi

Bu kapsamda güvenlik güçleri yeni bir haberi daha duyurdu.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: