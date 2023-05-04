Sürücülere müjde! 5 Mayıs'tan itibaren motorin ve benzine indirim geliyor Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorine 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruşluk indirim bekleniyor.

ensonhaber.com Rusya-Ukrayna savaşı, dünyadaki enerji krizini büyütmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki istikrarsızlık, benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanmalara neden oluyor. Bu kapsamda brent petrolün varil fiyatı, bugün kritik eşiğin altına düşerek 75 dolar civarında seyrediyor. Akaryakıt ücretlerindeki iniş ve çıkışlar, sürücüler tarafından da yakından takip ediliyor. Motorine 1 lira 30 kuruş indirim geldi Hafta boyunca motorin ve benzine indirim haberleri art arda geldi. Son olarak gece yarısı itibariyle motorin fiyatlarında 1 lira 30 kuruşluk indirim gerçekleşti. Akaryakıtta çifte indirim Ardından yeni indirim haberleri geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, akaryakıtta çifte indirim geliyor. Buna göre; 5 Mayıs'tan itibaren motorinde 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor. Güncel fiyatlar İstanbul'da motorin litre fiyatı 18,40 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,37 liradan satılıyor.