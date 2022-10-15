Suudi Arabistan’dan Ukrayna’ya 400 milyon dolar yardım

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed Bin Salman, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile telefon görüşmesi yaparak Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık ‘ek’ insani yardım yapacağını açıkladı.

Suudi Arabistan, OPEC ve Rusya’nın da bulunduğu OPEC dışı katılımcı ülkelerle (OPEC+) günlük petrol üretimini azaltma kararı almış, bu durum petrol fiyatlarını yükselteceği için ABD ile Suudi Arabistan arasında gerginliğe sebep olmuştu.

ABD Senatörü Richard Blumenthal, 12 Ekim’de OPEC+ kararının Rusya’yı desteklemek olduğunu vurgulayarak Suudi Arabistan’a silah satışının geçici olarak durdurulması için basın açıklaması yapmıştı.

İki lider telefonda görüştü

Bu gelişmelerin ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, iki liderin telefon görüşmesi yaptığı ve Zelensky’nin Veliaht Prens Bin Salman’ı yeni atandığı ‘Başbakanlık’ görevinden dolayı kutladığı ifade edildi.

İki liderin, Suudi Arabistan’ın son yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Ukrayna lehine oy vermesi konusunu da görüştüğünün altı çizildi.

400 milyon dolarlık yardım

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Salman’ın Zelenski’ye 400 milyon dolar değerinde ‘ek’ insani yardım yapacağını ilettiği ve iki ülke arasındaki ilişkinin tazelendiği vurgulandı.