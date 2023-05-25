Süveyş Kanalı'nda bir gemi karaya oturdu Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda bir geminin karaya oturduğu bildirildi.

ensonhaber.com

İki yıl önce dünyanın en işlek su yollarından biri olan Süveyş Kanalı, dev bir konteyner gemisinin mahsur kalması nedeniyle yaklaşık bir hafta boyunca geçilemez duruma geldi.

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden biri olan Ever Given, kanalı altı gün boyunca kapattı.

Evergreen unutulmadı

Tayvanlı Evergreen Marine firması tarafından işletilen gemi, su yolunu kullanmaya çalışan yüzlerce geminin birikmesine neden oldu.

Yaşanan olay akıllardayken Süveyş Kanalı'nda yine aynı durum yaşandı.

Yüzdürme çalışmaları sürüyor

Deniz trafiğini ve kanalları gözlemleyen Leth Agencies'e göre, Xin Hai Tong 23 adlı gemi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu.

Geminin yüzdürülme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.