Haberler

Gündem Haberleri

Tabela değişti! Benzine zam, motorine indirim geldi! 24 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

Tabela değişti! Benzine zam, motorine indirim geldi! 24 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıtta dalgalanmalar devam ederken tabela bir kez daha değişti. Gece yarısından itibaren benzine zam, motorine indirim geldi. İşte güncel akaryakıt fiyatları...