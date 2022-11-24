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    Tabela değişti! Benzine zam, motorine indirim geldi! 24 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

    Akaryakıtta dalgalanmalar devam ederken tabela bir kez daha değişti. Gece yarısından itibaren benzine zam, motorine indirim geldi. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
    • 24.11.2022 - 11:01
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    Tabela değişti! Benzine zam, motorine indirim geldi! 24 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

    Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

    Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Benzin grubunda ise son zamanlarda üst üste indirim haberleri geliyordu.

    Son olarak 23 Kasım 2022 Çarşamba (bugün) gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 1,16 TL indirim geldi.

    Peş peşe gelen indirim haberlerinden sonra vatandaşlara benzin için kötü, motorin için iyi haber geldi. Arama motorlarında yeni akaryakıt fiyatları sorgulanıyor.

    Benzine zam, motorine indirim

    Gece yarısından itibaren motorin grubunda 95 kuruş indirim, benzin grubunda ise 55 kuruş zam yapıldı. Fiyat değişiklikleri pompaya yansıdı.

    Tabela değişti! Benzine zam, motorine indirim geldi! 24 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? #1

    İstanbul 24 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 23,90 TL

    Benzin litre fiyatı 20,63 TL

    LPG litre fiyatı 10,54 TL

    Ankara 24 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 24,03 TL

    Benzin litre fiyatı 20,79 TL

    LPG litre fiyatı 10,79 TL

    İzmir 24 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 24,07 TL

    Benzin litre fiyatı 20,79 TL

    LPG litre fiyatı 10,54 TL

    Tabela değişti! Benzine zam, motorine indirim geldi! 24 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? #2


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